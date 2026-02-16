Аппетитная классика: новая «Алая свинья» от бывшего шеф-дизайнера Mercedes-Benz

В конце января Горден Вагенер покинул пост шеф-дизайнера компании Mercedes-Benz , который занимал с 2008 года, его преемником назначен Бастиан Бауди. Новую работу Вагенер пока не нашёл и ностальгирует в соцсетях по Mercedes-Benz: вчера он опубликовал рендеры шоукара по мотивам гоночного Mercedes-Benz 300 SEL AMG из начала 1970-х, получившего за свои пышные формы и красный цвет кузова кличку Rote Sau, что в переводе с немецкого на русский означает «Алая свинья».

Историю «Алой свиньи» мы рассказывали в прошлом году в отдельном большом материале, здесь лишь вкратце напомним, что эта гоночная версия седана Mercedes-Benz 300 SEL была подготовлена мастерами AMG, её триумфом стал суточный марафон 1971 года на легендарной бельгийской трассе Спа-Франкоршам: «Алая свинья» финишировала первой в своем классе и второй в общем зачете.

Гоночный Mercedes-Benz 300 SEL AMG по кличке Rote Sau

Феномен «Алой свиньи» состоял в том, что она не вписывалась в тогдашние представления об идеальной машине для кузовных гонок — слишком большая, тяжёлая и неповоротливая, но мощный двигатель V8, расточенный до 6,8 л, давал ей большое преимущество на прямиках и к тому же оказался достаточно надёжным, чтобы выдержать всю гонку.

В 2022 компания Mercedes-Benz анонсировала лейку ретроспективных моделей Mythos, вдохновлённую лучшими моделями из славного прошлого компании. Пока в этой линейке вышел только лимитированный родстер Mercedes-AMG PureSpeed без ветрового стекла, но команда дизайнеров под руководством Гордена Вагенера, разумеется, напридумывала массу других потенциальных проектов для линейки Mythos. Сам Вагенер тоже участвовал в этих творческих поисках — новая «Алая свинья» в его исполнении выглядит сногсшибательно.

Шоукар сохранил все главные узнаваемые черты «Алой свиньи», в том числе большую, почти квадратную хромированную радиаторную решётку, вертикальные фары и четыре дополнительных прожектора, пухлые колёсные арки и трёхобъёмный кузов красного цвета с очень аппетитной кормой. Даже новые колёсные диски напоминают гоночные из начала 1970-х, но за их спицами скрываются современные и очень эффективные карбон-керамические тормоза (у оригинальной «Алой свиньи» тормоза были откровенно слабыми). Авторский штрих от Вагенера — это светодиодные звёзды в основных фарах, которыми он одарил несколько последних серийных новинок Mercedes-Benz, в том числе рестайлинговый S-класс.

В теории новую «Алую свинью» можно было бы выпустить небольшим тиражом на базе одной из AMG-версий актуального седана С-класса, Е-класса или даже S-класса, но пришлось бы полностью перекраивать внешнюю обшивку. Судя по всему, этот проект в разработку не взяли, поэтому Вагенер решил поделиться им со своими подписчиками в Instagram*.

