Солярка вместо электричества: Stellantis вернёт дизельные двигатели на ключевые модели

Корпорация Stellantis за последние два года резко сократила ассортимент дизельных моделей в Европе, но теперь на фоне колоссальных убытков из-за неоправдавших надежд электромобилей фокус внимания вновь сместился на дизельные машины — они значительно дешевле в производстве, чем электромобили, а, главное, потребителям они действительно нужны, в отличие от электромобилей, спрос на которые не удаётся разогнать ни «зелёной» пропагандой, ни государственными субсидиями.

Закат дизелей в Европе начался в 2015 году после знаменитого дизельгейта — скандала вокруг дизельных двигателей концерна Volkswagen, на которых использовалось обманное ПО для занижения уровня вредных выбросов при сертификации. После этого скандала дизели стали потихоньку отменять: если в 2015 году доля дизелей на рынке новых легковых автомобилей в Европе превышала 50%, то в 2025 году, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), она составила всего 8,9%. Для сравнения скажем, что доля бензиновых машин в 2025 году составила 26,6%, доля электромобилей — 17,4%, остальное — это различные гибриды и машины, работающие на альтернативных видах топлива (газ, водород, биотопливо и проч.).

Спад продаж дизельных машин в Европе не отражает реальных потребностей автовладельцев, так как многим из них просто не из чего выбирать. Если десять лет назад почти все автомобили малого класса предлагались с дизелями, то сегодня дизельные двигатели полностью «выпилены» из классов A, B и стали гораздо реже встречаться в непремиальном сегменте класса С, а на эти классы приходится основной объём продаж новых автомобилей в Европе. Особенно усердствовала в уничтожении дизелей корпорация Stellantis времён Карлоса Тавареса: расчёт был на то, что высокие продажи электромобилей компенсируют отказ от дизелей и корпорации не придётся тратиться на адаптацию этих дизелей к постоянно ужесточающимся экологическим нормам Евросоюза.

На практике продажи «электричек» не оправдали ожиданий, Карлоса Тавареса пришлось увольнять, закрывать большинство электромобильных проектов и возвращаться в разработке топливных машин. Крах электромобильной стратегии обошёлся Stellantis в десятки миллиардов евро убытков и поставил вопрос о том, как жить дальше, как и чем отвоёвывать свою долю на рынке. По данным Reuters, одной из мер по стабилизации бизнеса Stellantis в Европе выбрано возвращение в продажу дизельных версий ключевых моделей, в том числе Peugeot 308, Opel Astra и DS №4 — эти компактные модели в прошлом году пережили рестайлинг, до которого продажа дизельных версий в ряде стран ЕС была поставлена на паузу.

Дизельные двигатели уже вернулись на пассажирские версии «каблучков» и однотонных фургонов Stellantis. Например, минивэн Opel Zafira недавно получил мощный 2,2-литровый итальянский турбодизель, позаимствованный у Alfa Romeo Giulia и Stelvio.

Stellantis рассматривает дизельные двигатели как конкурентное преимущество перед стремительно наводняющими европейский рынок электрическими и гибридными моделями из Китая. В самом Китае дизельных легковых машин мало, спрос на них очень ограничен — соответственно нет и значительных инвестиций в этот сегмент. У Stellantis компетенции в области дизелей есть, нужно только вновь начать активно ими пользоваться.

Добавим, что современные экологические требования нагрузили дизельные двигатели таким количеством очистных сооружений, что за ними часто не видно самого двигателя, но даже со всеми этими «зелёными» наворотами дизельная машина эффективнее с точки зрения бизнеса, чем электромобиль, и универсальнее с точки зрения потребителя — можно быстро заправить где угодно и проехать порядка 1000 км на одном баке при любой погоде.

