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  • Хэтчбек DS 4 сменил имя на DS №4 после рестайлинга и обзавёлся электрической версией

Хэтчбек DS 4 сменил имя на DS №4 после рестайлинга и обзавёлся электрической версией

14.05.2025 118 0 0

Малопопулярный компактный хэтчбек премиальной марки DS, принадлежащей корпорации Stellantis, пережил плановый рестайлинг и техническую модернизацию. На европейский рынок DS №4 выйдет ближайшей осенью и будет предложен с двумя гибридными и одной электрической силовыми установками.

Нынешнее второе поколение DS 4 выпускается с 2021 года, в основе этой модели лежит модульная платформа EMP2, привод — только передний. На момент дебюта DS 4 преподносился как потенциальный конкурент BMW 1 Series, но в реальности он оказался очень далёк от успеха баварской «единички», продаётся «француз», к большому сожалению маркетологов Stellantis, неважно. В прошлом году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, DS 4 разошёлся в Европе тиражом 11 139 шт. (-39% по сравнению с продажами в 2023 году), в этом году его кривая продаж продолжает загибаться: за первый квартал реализовано 2283 экземпляра (-39%).

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Плановый рестайлинг призван подогреть интерес европейцев к французскому премиальному хэтчбеку, теперь он называется DS №4 по аналогии с новым флагманским кросс-лифтбеком DS №8. После обновления облик хэтчбека стал ещё более угловатым, на передке появилась модная световая решётка с пронизывающим её пунктиром, капот стал длиннее на 12 мм, корма «углеводородных» версий лишилась видимых выхлопных патрубков, обновлён дизайн колёсных дисков (19 либо 20 дюймов).

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Интерьер, по сути, прежний, в нём лишь слегка обновлены отделочные материалы, а в мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным экраном внедрён вездесущий нейросетевой искусственный интеллект ChatGPT. Приборный 10,25-дюймовый экран получил более наглядную графику, настраивать его стало проще. Топовая 690-ваттная аудиосистема Focal насчитывает 14 динамиков.

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Дореформенный DS 4 предлагался с бензиновыми и дизельным двигателями, а также с мягогибридными и plug-in гибридными силовыми установками на основе бензиновых двигателей. У свежепредставленного DS №4 выбор силовых установок, судя по всему, будет скромнее: на данный момент для него заявлены только две гибридные версии и одна электрическая.

Младший гибрид — безрозеточный: 1,2-литровая бензиновая «турботройка» здесь состыкована с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который вживлён электромотор мощностью 28 л.с., максимальная совокупная мощность такой силовой установки — 145 л.с.

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Старший гибрид — розеточный, он утратил приставку E-Tense к названию, так как она отошла чисто электрической версии. 1,6-литровый бензиновый туромотор мощностью 180 л.с. здесь работает в тандеме с 110-сильным электромотором, вживлённым в новый 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (прежде была 8-ступенчатая АКП). Максимальная совокупная отдача такой силовой установки прежняя — 225 л.с. и 360 Нм, но время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,3 с до 7,1 с. Новая тяговая батарея ёмкостью 14,6 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке до 81 км по циклу WLTP без включения ДВС (прежде было 62 км).

DS №4 E-Tense
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DS №4 E-Tense
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DS №4 E-Tense
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Впервые появившаяся в гамме электрическая версия E-Tense оснащается разбитой на блоки батареей ёмкостью 58,3 кВт·ч и единственным электромотором, который выдает 223 л.с. и 343 Нм. Максимальный запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки постоянным током — 120 кВт, пополнить на ней заряд батареи с 20% до 80% можно за полчаса. Подрулевыми лепестками можно регулировать степень рекуперативного торможения (доступны три ступени). В оснащение входит тепловой насос, позволяющий экономить электроэнергию, которая тратится на обогрев или охлаждение салона.

Цены на DS №4 пока не объявлены, дорестайлинговый DS 4 стоил в Германии от 38 640 евро.

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