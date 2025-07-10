Алая свинья родом из Бургшталля: история первого гоночного Mercedes-Benz 300SEL AMG

Некогда небольшая мастерская по доработке заводских автомобилей с трехлучевой звездой на капоте к девяностым годам обрела статус одной из крупнейших компаний в своей сфере. Позднее контора, основанная во второй половине шестидесятых двумя бывшими инженерами Mercedes-Benz, трансформировалась в придворное тюнинг-ателье концерна, а в наши дни для обывателя буквы «AMG» на крышке багажника являются лишь показателем финансового благосостояния владельца. Возможность же заказать для абсолютно стандартного седана бизнес-класса опциональный AMG-обвес и вовсе обесценивает богатое наследие бренда. Сегодня вспомним автомобиль, получивший прозвище «Красная Свинья» (Rote Sau – нем.), благодаря которому фирма тогда еще из Бургшталля если и не обрела мировую известность, то зацементировала свое имя в летописи европейского автоспорта уж точно.

История берет начало в 1966 году, когда до основания AMG оставался один год, а инженеру Mercedes-Benz Эриху Ваксенбергеру показалось хорошей идеей воткнуть двигатель с индексом М100 от ультрароскошного флагмана 600 (W100) в куда более скромный седан 300SEL (W109). В результате в 1968 году на женевском автосалоне публике представили «скромный» пятиметровый седан с совершенно нескромным 6,3-литровым V8. Вполне себе американский подход к автомобилестроению, стоит отметить. Самый большой в продуктовой линейке мотор с чугунным блоком комплектовался алюминиевыми головками с одним распредвалом в каждой, двумя клапанами на цилиндр и механическим впрыском топлива. На выходе с «восьмерки» сняли 247 сил. Не очень американские цифры для такого объема, откровенно говоря, но эта проблема впоследствии будет решена. Но – хорошо, перестанем коситься за океан и вернемся в старушку Европу.

Первую сотню чемодан массой 1780 кг разменивал за 6,5 секунды, если верить журналу Auto, Motor und Sport, а максимальная скорость, по заявлениям производителя, составила 220 км/ч. Крайне недурно для 1968 года, даже если наглухо закрыть глаза на то, что речь идет отнюдь не о спорткаре. Для сравнения: Ferrari GTB/4 Daytona при массе 1200 кг и 347 «лошадях» аналогичного года выпуска до 100 км/ч выстреливала за 5,4 секунды. За те пять лет, что модель продержалась на конвейере, своих владельцев нашли 6526 экземпляров, и удовольствие, понятное дело, было совсем не из дешевых.

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Фото: autowp.ru 1 / 4 Mercedes-Benz 600. Фото: Stahlkocher 2 / 4 Двигатель М100. Фото: viaretro.com 3 / 4 Двигатель М100. Фото: viaretro.com 4 / 4

Максима «в воскресенье победил, в понедельник продал» отлично работала по обе стороны Атлантики, и подвергать ее сомнению те самые бывшие инженеры Mercedes-Benz не собирались. Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мелхер положили глаз на 300 SEL 6,3, так как машина уже в базе обладала внушительной энерговооруженностью. По одной из версий, по счастливому стечению обстоятельств в наличии имелся соответствующий донор после аварии, поэтому других альтернатив никто и не искал. Напомним, что после чудовищного инцидента в Ле-Мане в 1955 году, унесшего жизни 82 зрителей и пилота Пьера Левега, Mercedes-Benz официально отказался от любых автоспортивных мероприятий, хотя желание вернуть легендарную марку на культовые трассы в стане руководства концерна свербило у многих.

Негласное сотрудничество с AMG стало идеальным решением для всех. С одной стороны, болид, который выглядит в каждой детали как Mercedes-Benz, с другой – всю кашу заварили какие-то ребята из какого-то AMG, а уважаемые герры из Штутгарта слово свое держат. В общем, Ауфрехт и Мелхер приступили к работе, заручившись всесторонней поддержкой Ваксенбергера, который имел доступ к комплектующим, знал свое детище досконально и обладал внушительным багажом опыта, в том числе и за баранкой на крутых виражах гоночных треков. Автор этих строк бухгалтерских документов в руках не держал, но есть подозрение, что без некоторого финансового участия со стороны автогиганта также не обошлось. Создание боевой машины начали, конечно же, не с тормозов: на стыке 60-х и 70-х первым делом брались за силовую установку.

Объем двигателя вырос до 6,8 литров с сопутствующей заменой всех компонентов шатунно-поршневой группы на облегченные кованые, а система смазки с сухим картером не только устранила проблему масляного голодания при пиковых нагрузках, но и позволила опустить мотор ниже, что обеспечило приемлемый центр тяжести. Естественно, не обошли должным вниманием систему впрыска топлива, впускной и выпускные коллекторы, а также ГРМ. В итоге поголовье под капотом увеличилось до 428 «кобыл», а крутящий момент достиг 620 Нм. Автоматическая четырехступенчатая трансмиссия также подверглась доработке в контексте ощутимо возросшей дури, лишившись попутно своей основной функции – щелкать передачи без вмешательства водителя. После модернизации передачи переключались исключительно вручную на секвентальный, так сказать, манер. Осталось сократить массу, но, в отличие от форсировки V8 без оглядки на применение на дорогах общего пользования, в этом аспекте дела обстояли куда сложнее.

Фото: motor1.com

На тот момент регламент European Touring Car Championship (ETCC) подразумевал соревнование автомобилей, выпущенных тиражом не менее 1000 единиц, а список разрешенных изменений конструкции в принципе не позволял особенно разгуляться. Так, на «Красной Свинье» были установлены колесные диски из магниевого сплава от концептуального Mercedes-Benz C111, удалены бамперы, двери заменены на алюминиевые, а стекла, включая лобовое, – на плексиглас. Каркас безопасности вварили буквально поверх сидений с сохранением заднего дивана, а венчала весь этот спортивный функционал кожаная отделка салона с деревянными вставками. В остальном внутри машина осталась абсолютно заводской, под нож пустили только кондиционер с печкой да радиоприемник.

Из ярких нововведений стоит отметить разве что тахометр размером с циферблат наручных часов, который удалось втиснуть по центру приборной панели между спидометром и круглым кластером, где располагались датчики давления масла, уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Что же касается тормозов, то они номинально имелись. Позже один из пилотов, Ганс Хейер, вспоминал: «Мы развивали невероятную скоростью на фоне конкурентов, но тормоза у нас по большому счету отсутствовали». Полностью переработанная подвеска с пневмоэлементами на всех четырех углах неминуемо отразилась на колее и клиренсе, а гоночные шины потребовали расширения колесных арок. Все это придало некогда строгому седану совсем уж гротескный облик, учитывая, что по части интерьера он по-прежнему оставался люксовым, если не принимать во внимание каркас, ковши Recaro и четырехточечные ремни безопасности.

Реплика 300 SEL «Rote Sau». Фото: hagerty.com 1 / 5 Реплика 300 SEL «Rote Sau». Фото: hagerty.com 2 / 5 Реплика 300 SEL «Rote Sau». Фото: hagerty.com 3 / 5 Реплика 300 SEL «Rote Sau». Фото: hagerty.com 4 / 5 Реплика 300 SEL «Rote Sau». Фото: hagerty.com 5 / 5

В итоге массу снизили до 1635 кг, а во время тестов удалось разогнать будущую легенду до 265 км/ч, при том что стрелка спидометра пересекала отметку 100 км/ч за 4,2 секунды. Звездный час для машины и всех причастных к ее постройке случился на 24-часовом марафоне в Спа в июле 1971 года. Экипаж Ганса Хейера и Клеменса Шикентанца стартовал пятым в общей решетке. Публика на трибунах начала недоуменно перешептываться еще во время квалификации: на фоне Ford Capri RS 2600, Alfa Romeo 2000 GTAm и BMW 2800 SC первый в истории болид, оклеенный логотипами AMG, с исполинским сердцем за фирменной фальш-решеткой радиатора выглядел, как тот самый слон в посудной лавке – таким же неповоротливым, громоздким и неуместным. К слову, место в роскошном кокпите предлагали многим, включая победителя Ле-Мана 1971 года Гийса ван Леннепа, но все пилоты в унисон крутили пальцем у виска и шли в отказ, глядя на габариты 300 SEL.

Однако первые же круги начали постепенно расставлять все по своим местам. На прямых четырехдверный мастодонт обходил оппонентов, как стоячих, а в поворотах красного тяжеловеса сносило на всех четырех колесах, потому что даже усиленные тормоза с большим трудом осаживали 428-сильного монстра, несущегося на все железо к апексу. Добавьте сюда частые пит-стопы в связи с нешуточным аппетитом верхневальной «восьмерки» и шинами, которые превращались в лохмотья чуть ли не быстрее, чем опустошался топливный бак, и преимущество в максимальной скорости должно было растаять быстрее, чем шансы покинуть кабак после того, как бармен произнес «Выпивка за счет заведения». Но на деле все сложилось иначе.

Фото: automuseum-stuttgart.de 1 / 7 Фото: mercedes-amg.com 2 / 7 Фото: historicmotorsportcentral.com 3 / 7 Фото: mercedes-amg.com 4 / 7 24 часа Спа ‘71. Фото: classicspeed.biz 5 / 7 24 часа Спа ‘71. Фото: classicspeed.biz 6 / 7 24 часа Спа ‘71. Фото: classicspeed.biz 7 / 7

Как позже объяснили прессе представители AMG, 300 SEL отлично подходил для старой конфигурации Спа-Франкоршам с множеством прямиков, поэтому стратегия «давить в пол» себя оправдала всецело. Клетчатый флаг в тот день увидели лишь 19 участников из 60, далеко не вся техника смогла выдержать изнурительное состязание, а «Красная Свинья» финишировала первой в своем классе и второй в общем зачете, уступив три круга Ford Capri RS 2600 под управлением Дитера Глемстера и Алекса Солер-Ройга. Максимальная скорость, до которой смогли разогнать 1635 кг немецкого металла на знаменитом кольце длиной 14,1 км, поразила всех – 288 км/ч. Технические проблемы? С ними команде столкнуться не пришлось. Как говорил крайне колоритный персонаж одного культового фильма, тяжесть – это надежно.

24 часа Спа ‘71. Фото: rotesau.co.za 1 / 5 24 часа Спа ‘71. Фото: rotesau.co.za 2 / 5 24 часа Спа ‘71. Фото: rotesau.co.za 3 / 5 24 часа Спа ‘71. Фото: rotesau.co.za 4 / 5 24 часа Спа ‘71. Фото: rotesau.co.za 5 / 5

Радоваться сенсационному триумфу оставалось недолго. В конце 1971 года крючкотворцы из FISA (ныне FIA) перекроили свод правил, снизив максимально допустимый объем двигателей в серии ETCC до пяти литров. Казалось бы, можно отправлять заслуженного бойца на покой в один из музеев или же на худой конец в частную коллекцию. Но нет, машину продали промышленному конгломерату Matra, после чего ей добавили две двери и удлинили базу, чтобы использовать в качестве тестового «мула» на испытаниях авиационных шин. Зачем французам понадобилась именно «Красная Свинья»? Им требовалось транспортное средство массой крепко за полторы тонны, способное разгоняться до 200 км/ч в пределах отрезка длиной 1000 м и обладающее достаточным внутренним объемом для размещения всего необходимого оборудования. Выбор, как вы понимаете, в начале семидесятых был невелик. Дальнейшая судьба того самого болида неизвестна. Скорее всего, его бесславно утилизировали.

Фото: rotesau.co.za​

Уже в нулевых, когда AMG стал частью Mercedes-Benz, в компании озаботились собственной историей, но поезд ушел, и след его простыл. В итоге в 2006 году в соответствии с имеющейся документацией с точностью до последнего болта была воссоздана копия алого чудовища, а позже появился еще один автомобиль – исключительно для показа в статике. И это две только официальные реплики, а сколько же всего их наклепали всевозможные энтузиасты по всему миру, подсчитать не представляется возможным.

Сейчас, например, реставрационная мастерская Bechtel Classic Motors предлагает свое видение со стандартным 247-сильным М100 и ручной «пятиступкой». После гонки в Спа и в оригинале автомат уступил место механике от ZF, так что все корректно. Исполнение, судя по фотографиям, на высшем уровне, цена – по запросу. Думается, что при средних $46 760 за стоковый седан (по данным сайта classic.com на 2025 год), не имея тысяч 200 в вечнозеленой валюте, людей можно даже не беспокоить.