Электрический рекордсмен: 1/8 мили за 4,89 секунды

Проект True Cousins, кстати, кузины реальные, подготовил электрический дрэгстер TC-X, который несколько дней назад продемонстрировал «бешеный» разгон, проехав стандартную дистанцию 1/8 мили (201 м) за 4,89 секунды.

Силовая установка электрокара включает пару модернизированных электрических моторов, позаимствованных у погрузчика, и блок литий-ионных аккумуляторов. Автомобиль выполнил два заезда: в первом он преодолел дистанцию за 4,8968 секунды и с конечной скоростью 233 км/ч, во втором было зафиксировано время 4,9019 и скорость 234 км/ч. Первый заезд стал рекордным среди электромобилей на 1/8 мили.

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Как был установлен новый мировой рекорд, демонстрирует видеоролик. В случае с электромобилями необычно «звучит» тишина, поскольку заезды дрэгстеров с ДВС сопровождаются громогласным ревом. У электрокаров же пробивается только легкий свистящий шум электромоторов и шелест шин.

Осенью прошлого года мы сообщали о неофициальном рекорде Tesla Model S на 1/4 мили среди электромобилей.