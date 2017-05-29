Европа встала в очередь за Volkswagen Tiguan

Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей на европейском рынке за январь-апрель этого года. Самый высокий рост спроса в относительных значениях зафиксирован у Volkswagen Tiguan.

Немецкий кроссовер за четыре месяца 2017-го купили 93 220 европейцев, что на 76.5% больше аналогичного периода прошлого года. Ажиотажный спрос на Tiguan позволил «паркетнику» попасть на седьмую позицию в рейтинге европейских бестселлеров. В прошлом году за этот же период кроссовер находился лишь на 30-й позиции в Европе по объему продаж.

Что касается тройки самых продаваемых машин в Европе, то это по-прежнему Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Renault Clio. За январь-апрель сего года их купили в количестве 178 226, 128 778 и 125 828 штук соответственно, сообщает аналитическое агентство Focus2move. На фоне небольшого снижения спроса на Polo (-1.6%) и роста продажа Clio (+9.7%) скоро расстановка сил в тройке бестселлеров может измениться.

Самые продаваемые автомобили в Европе за январь-апрель 2017-го года

№ 2017 № 2016 Модель Продажи январь-апрель 2017 Продажи январь-апрель 2016 Изменение 1 1 Volkswagen Golf 178 266 207 922 -14,30% 2 2 Volkswagen Polo 128 778 130 807 -1,60% 3 3 Renault Clio 125 828 114 710 9,70% 4 4 Ford Fiesta 112 803 110 151 2,40% 5 6 Nissan Qashqai 103 235 93 361 10,60% 6 5 Opel Corsa 96 083 98 873 -2,80% 7 30 Volkswagen Tiguan 93 220 52 803 76,50% 8 11 Opel Astra 92 644 84 490 9,70% 9 9 Ford Focus 89 613 85 543 4,80% 10 8 Peugeot 208 88 331 89 785 -1,60%

Судя по статистике, также неплохо продаются кроссоверы Nissan Qashqai и компактные Opel Astra. Их купили в количестве 103 235 штук (+10.6%) и 92 644 единиц (+9.7%) соответственно.

Кстати, совсем недавно портал «Колёса.ру» рассказывал о самых популярных машинах в Европе в апреле месяце.