Европа встала в очередь за Volkswagen Tiguan

Немецкий кроссовер за четыре месяца 2017-го купили 93 220 европейцев, что на 76.5% больше аналогичного периода прошлого года. Ажиотажный спрос на Tiguan позволил «паркетнику» попасть на седьмую позицию в рейтинге европейских бестселлеров. В прошлом году за этот же период кроссовер находился лишь на 30-й позиции в Европе по объему продаж.
Что касается тройки самых продаваемых машин в Европе, то это по-прежнему Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Renault Clio. За январь-апрель сего года их купили в количестве 178 226, 128 778 и 125 828 штук соответственно, сообщает аналитическое агентство Focus2move. На фоне небольшого снижения спроса на Polo (-1.6%) и роста продажа Clio (+9.7%) скоро расстановка сил в тройке бестселлеров может измениться.
за январь-апрель 2017-го года
|№ 2017
|№ 2016
|Модель
|Продажи январь-апрель 2017
|Продажи январь-апрель 2016
|Изменение
|1
|1
|Volkswagen Golf
|178 266
|207 922
|-14,30%
|2
|2
|Volkswagen Polo
|128 778
|130 807
|-1,60%
|3
|3
|Renault Clio
|125 828
|114 710
|9,70%
|4
|4
|Ford Fiesta
|112 803
|110 151
|2,40%
|5
|6
|Nissan Qashqai
|103 235
|93 361
|10,60%
|6
|5
|Opel Corsa
|96 083
|98 873
|-2,80%
|7
|30
|Volkswagen Tiguan
|93 220
|52 803
|76,50%
|8
|11
|Opel Astra
|92 644
|84 490
|9,70%
|9
|9
|Ford Focus
|89 613
|85 543
|4,80%
|10
|8
|Peugeot 208
|88 331
|89 785
|-1,60%
Судя по статистике, также неплохо продаются кроссоверы Nissan Qashqai и компактные Opel Astra. Их купили в количестве 103 235 штук (+10.6%) и 92 644 единиц (+9.7%) соответственно.
Кстати, совсем недавно портал «Колёса.ру» рассказывал о самых популярных машинах в Европе в апреле месяце.
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