Похоже, что руководители юридических и маркетинговых отделов Ferrari получат (или уже получили?) выговор от высшего руководства марки. В последние годы Ferrari ничего не сообщала о своих планах по легендарной модели Testarossa, в результате чего юридические права на это имя достались сторонней компании, которая вообще никак не связана с автомобильным бизнесом.

Как сообщают издание Spiegel и Zeit, юристы Ferrari потерпели поражение в суде Дюссельдорфа, в результате чего компания лишилась права на использование бренда Testarossa. «Производитель спортивных автомобилей Ferrari потерял правовой на свой бренд Testarossa. Компания Ferrari должна согласиться с отменой немецкого (и международного) бренда Testarossa», — сказано в решении суда.

По мнению судьи, Ferrari в течение последних пяти лет не делала никаких анонсов относительно модели Testarossa, не сообщала о своих планах на реинкарнацию модели, в результате чего компания Autec, которая специализируется на производстве игрушек и бритв, вполне может выпустить ярко-красную электробритву с названием Testarossa, и ей не придётся делиться прибылью с итальянцами.

В суде юристы Ferrari заявляли, что марка должна сохранить за собой это имя, поскольку по дорогам общего пользования продолжают жечь шины суперкары Testarossa, и компания занимается их обслуживанием.

1 / 2 На фото: салон Ferrari Testarossa 2 / 2 На фото: салон Ferrari Testarossa

Безусловно, Ferrari может подать апелляцию на такое решение, но на данный момент неизвестно, будет ли она подана.

Ferrari Testarossa выпускалась с 1984 по 1991 годы. Модель была названа в честь гоночного болида Ferrari 250 Testa Rossa, а с 1991 по 1996 годы итальянцы выпускали созданные на базе Testarossa модели 512 TR (1991—1994) и F512 M (1994—1996).

Ранее Колёса.ру сообщали, что Ferrari F12M получит 800-сильный мотор V12.