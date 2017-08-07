Как сообщают издание Spiegel и Zeit, юристы Ferrari потерпели поражение в суде Дюссельдорфа, в результате чего компания лишилась права на использование бренда Testarossa. «Производитель спортивных автомобилей Ferrari потерял правовой на свой бренд Testarossa. Компания Ferrari должна согласиться с отменой немецкого (и международного) бренда Testarossa», — сказано в решении суда.
По мнению судьи, Ferrari в течение последних пяти лет не делала никаких анонсов относительно модели Testarossa, не сообщала о своих планах на реинкарнацию модели, в результате чего компания Autec, которая специализируется на производстве игрушек и бритв, вполне может выпустить ярко-красную электробритву с названием Testarossa, и ей не придётся делиться прибылью с итальянцами.
В суде юристы Ferrari заявляли, что марка должна сохранить за собой это имя, поскольку по дорогам общего пользования продолжают жечь шины суперкары Testarossa, и компания занимается их обслуживанием.
Безусловно, Ferrari может подать апелляцию на такое решение, но на данный момент неизвестно, будет ли она подана.
Ferrari Testarossa выпускалась с 1984 по 1991 годы. Модель была названа в честь гоночного болида Ferrari 250 Testa Rossa, а с 1991 по 1996 годы итальянцы выпускали созданные на базе Testarossa модели 512 TR (1991—1994) и F512 M (1994—1996).
Ранее Колёса.ру сообщали, что Ferrari F12M получит 800-сильный мотор V12.
Прекраснейшая машина, символ Феррари 90ххх, но насчет имени не жалею, права на автомобиль с этим именем Феррари сохранит наверняка,