Беспилотник предназначен для коммерческого использования, он получит гибридную установку, подробности о которой пока не приводятся. Как заявили в Ford, новинка окажется полностью оригинальной моделью и будет отличаться особой прочностью конструкции. Автомобиль сможет находиться на дороге 20 часов в сутки.
«Мы разрабатываем абсолютно новый автомобиль, оптимизированный для автономного вождения и приспособленный для нужд клиентов, которые будут им пользоваться. Мы уверены, что комплексная оптимизация автомобиля, технологии и пользовательского опыта сделает наш бизнес уникальным в условиях, когда мы начинаем сотрудничать с ведущими компаниями, такими как Lyft, в перевозке людей и товаров», — прокомментировал Джим Фарли, исполнительный вице-президент и вице-президент Ford по глобальным рынкам.
При создании беспилотника компания применит опыт, полученный при разработке коммерческого и специального транспорта – от фургонов и микроавтобусов Ford Transit до тяжелых пикапов Super Duty и полицейских машин. У новинки будут усиленные тормоза, колеса и кузов – по данным производителя, это позволит ей выдержать длительную эксплуатацию в условиях активного коммерческого использования.
«В Ford считают, что коммерческий беспилотник будет находиться на дороге около 20 часов в сутки. Еще и поэтому в компании сделали выбор в пользу гибридного, а не чисто электрического автомобиля, которому понадобились бы многочисленные остановки для подзарядки. Кроме того, возможность выработки энергии на борту позволяет обеспечить питанием вычислительные системы и многочисленные сенсоры беспилотного автомобиля, практически не влияя на дальность его пробега», — отметили в компании.
Пилотные программы по использованию новинки Ford в реальных условиях стартуют в следующем году.
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