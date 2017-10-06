Ford Sollers объявляет о снижении цен на флагман модельного ряда в РФ – внедорожник Explorer. Семиместный автомобиль стал дешевле на 100 000 рублей, теперь стартовая цена модели (в комплектации XLT) составляет 2 649 000 рублей. Как отметили в пресс-службе СП, снижение стоимости стало возможным из-за кумулятивного эффекта от стабилизации курса рубля, локализации автокомпонентов и повышения эффективности производства.

«Ford Explorer сейчас является одним из лидеров по темпу роста спроса в модельном ряду Ford в России, – комментирует директор по маркетингу и продажам Ford Sollers Антон Карпов. – Но мы хотели сделать его доступным для более широкого круга потребителей, а также помочь покупателям версии Limited избежать дополнительных затрат, связанных с повышенными налогами на автомобили стоимостью свыше 3 000 000 рублей. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы Ford Explorer Limited был исключен из списка автомобилей, для которых действует повышающий коэффициент транспортного налога и надеемся, что это произойдёт в ближайшее время».

В компании также отметили, что клиенты по-прежнему могут использовать все актуальные финансовые программы от Ford, благодаря которым можно купить Ford Explorer XLT за 2 479 000 рублей. При этом максимальный размер дополнительной выгоды может достигать 385 000 рублей при приобретении топовой версии Explorer Sport, которая оснащается 340-сильным мотором Ecoboost V6. В рамках акции его цена составляет 3 134 000 рублей.

В оснащение базовой версии внедорожника входят трёхзонный климат-контроль, мультимедийная система Sync 3 с сенсорным дисплеем диагональю 8 дюймов и голосовым управлением на русском языке, камера заднего вида с омывателем, кожаные сиденья, подогрев лобового стекла, боковых зеркал и передних сидений, светодиодные фары ближнего света и «противотуманки», парктроник.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что лидером по росту спроса на автомобили Ford в августе стал Explorer. В указанный период в РФ было продано 189 единиц, то есть продажи увеличились на 133% по сравнению с результатом августа 2016 года.