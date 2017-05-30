С конвейера завода Форд в Елабуге сошёл юбилейный экземпляр Ford Explorer.

30 Май Ford Sollers отрапортовал о 15 тысячах Explorer, выпущенных в России

«Юбилейным» стал Ford Explorer в цвете «Frozen White», оснащённый 249-сильным двигателем V6 объёмом 3.5 литра, системой полного привода и шестидиапазонной автоматической коробкой.

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В компании напомнили, что внедорожник был адаптирован для российских условий эксплуатации: двигатели «переваривают» 92-ой бензин, появилась возможность дистанционного запуска мотора для прогрева, внедрён пакет «тёплые опции».

Кроме упомянутого атмосферного двигателя Cyclone, для внедорожника доступен турбированный EcoBoost аналогичного объёма, развивающий 340 л.с. Он предлагается в топовой версии Explorer Sport, которая оценивается в 3 419 000 рублей. Базовую версию Форд Эксплорер можно купить за 2 749 000 рублей.

Напомним, в апреле Ford представил обновлённый Explorer, который получил ряд косметических изменений и новые опции. В США новинка появится осенью, а в России, возможно, в первом квартале 2018 года.