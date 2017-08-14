Ford Transit остается самой популярной иномаркой в сегменте LCV

Компания Ford Sollers рассказала о продажах коммерческих моделей в июле 2017 года.

Производитель сообщает, что в прошлом месяце на российском рынке было реализовано 698 легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что больше чем в 2016 году на 65%. В период с января по июль в нашей стране было продано 4 095 машин – рост 48%.

Среди моделей Ford в России Transit занимает стабильное третье место и лидирует по продажам среди иностранных марок в сегменте легких коммерческих автомобилей по итогам прошлого года и семи месяцев 2017-го.

Кстати, с июля продуктовая линейка Ford в России пополнилась 24 модификациями в 5 типах различного назначения: автобус малой вместимости, школьный автобус, грузопассажирский фургон, изотермический фургон-рефрижератор, автомобиль для бизнес-целей. В данный момент линейка включает 50 модификаций.

Ранее мы рассказывали о продажах легковых автомобилей Ford на российском рынке в июле текущего года.