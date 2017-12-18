В Сети появился снимок интерьера новинки Kia, его опубликовало корейское издание Motorgraph. По информации портала, седан дебютирует в марте 2018 года. На данный момент неизвестно, как будут позиционировать автомобиль – в качестве следующей генерации K9/Quoris или как совершенно новую модель.

Судя по шпионскому фото, в отделке салоне флагмана Kia используются металл и дерево. Также модель получила мультимедийную систему с большим тачскрином, который возвышается над передней панелью. При этом новинка сохранила традиционную «приборку».

По неофициальной информации, седан построен на той же платформе, что и Genesis G90 (в Южной Корее – EQ900). Таким образом, у нового флагмана Kia, скорее всего, будут задне- и полноприводные версии, тогда как K9/Quoris доступен только с задним приводом. Данных о моторах новинки пока нет.

1 / 3 На фото: актуальный Kia K9/Quoris 2 / 3 На фото: актуальный Kia K9/Quoris 3 / 3 На фото: актуальный Kia K9/Quoris

Напомним, нынешний Kia Quoris представлен в России с бензиновыми двигателями V6 3.8 и V8 5.0 мощностью 334 и 424 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом». Цена седана – от 2 619 900 рублей (с учетом спецпредложения).

Ранее компания Kia вывела на домашний рынок рестайлинговый компактвэн Ray.