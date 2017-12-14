FUSO eCanter стал первым электрическим грузовиком, поставляемым в Европу

Азиатское подразделение концерна Daimler Trucks начало поставки полностью электрического малогабаритного грузовика FUSO eCanter на европейский рынок. Он стал первым коммерческим автотранспортом с электрической силовой установкой в своем сегменте. Об этом сообщается в пресс-релизе Daimler AG.

Первыми получателями FUSO eCanter в Европе стали международные логистические компании DHL, DB Schenker, Rhenus и Dachser. Производитель уверен, что в ближайшем будущем его модель электрического грузовика сыграет важнейшую роль в управлении автопарком коммерческого транспорта всего континента, особенно в сфере доставки городских грузов и различных других задач логистики.

FUSO eCanter является электрической версией среднетоннажного грузового автомобиля Canter, который выпускается дочерней компанией Mitsubishi FUSO уже не первый год. С 2010 года его выпускают на предприятии «КАМАЗ» в рамках СП «FUSO KAMAZ TRUCK RUS». А вот электрический вариант только выходит на рынок. По планам концерна, поставки до конца 2018 года составят 500 единиц, а в 2019 году их объем доведут до 10 000 экземпляров.

Запас хода на электротяге у FUSO eCanter составляет от 97 до 129 километров. Этого вполне достаточно для внутригородских развозок грузов. При этом стоимость электрогрузовика больше, чем у дизельной версии FUSO Canter. По заявлению представителей производителя, лишние расходы удасться перекрыть за 2-3 года за счет экономии на топливе.

Ранее Даймлер КАМАЗ Рус заявил о скором появлении полноприводных вариантов грузовиков Mitsubishi FUSO в России.