Группа ГАЗ начнёт продавать российские машины на территории этого государства в 2018 году.

Меморандум о взаимопонимании между российской компанией «УК «Группа ГАЗ» и саудовской Haka Group был на днях подписан в Министерстве промышленности и торговли РФ. Подписание прошло в присутствии заместителя главы ведомства Александра Морозова и генерального директора по иностранным взаимоотношениям и коммуникациям Министерства коммерции и инвестиций Саудовской Аравии Абдулрахмана Аль-Хуссейна.

«Саудовская Аравия имеет хороший потенциал с точки зрения продаж коммерческой техники. Поэтому совместно с партнёром уже в 2018 году Группа ГАЗ планирует начать продажи крупнотоннажных грузовиков Урал, легкой коммерческой техники Газель Next и Газон Next, — отметил старший вице-президент по продажам и маркетингу ГАЗа Кристиан Кремер. — Компания также рассматривает Саудовскую Аравию как плацдарм для дальнейшего развития бизнеса на всём аравийском полуострове и в странах залива».

Отметим, Haka Group является одной из самых значительных неправительственных индустриальных групп Саудовской Аравии. У неё «за плечами» 30 лет опыта работы на рынке с автомобилями таких брендов, как DAF, Scania, Western Star и иными. Помимо этого компания занимается поставками наземных логистических услуг нефтяного гиганта Saudi Aramco.

В начале прошлого месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в столице России открыла двери международная выставка коммерческого транспорта Comtrans-2017. На этом салоне Группа ГАЗ представила несколько новинок, в том числе и экстремальные внежорожники.

На прошлой неделе стало известно, что Саудовская Аравия намеревается участвовать в строительстве дорог в России. В частности, средства крупнейшего суверенного фонда государства Public Investment Fund планируют пустить на создание северного дублёра Кутузовского проспекта. Напомним, эта магистраль должна стать первой платной трассой в Москве.