General Motors показал инновационный грузовой концепт

Концерн General Motors нацелен на решение труднейших транспортировочных задач, возникающих в результате стихийных бедствий, в сложных логистических средах и глобальных конфликтах. Компания покажет концепт Silent Utility Rover Universal Superstructure (SURUS), который является универсальной электрической платформой на топливных ячейках с автономными возможностями на встрече Ассоциации Армии Соединенных Штатов, которая будет проходить 9-11 октября 2017 года. Разработанная для коммерческого использования платформа может быть адаптирована для выполнения военных задач.

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В GM оснастили SURUS новейшей системой Hydrotec на топливных элементах, системой автономного управления и грузовым шасси. Инновационное транспортное средство избавлено от многих недостатков современных грузовиков – отсутствие выхлопных газов, вседорожные возможности, упрощенное конфигурирование, мгновенный высокий крутящий момент, генерация электрической энергии и воды, а также быстрая перезаправка.

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GM считает, что SURUS может использоваться для множества задач:

утилитарный грузовик;

в качестве мобильного или аварийного источника питания;

в гибких системах доставки грузов;

коммерческие грузоперевозки;

в качестве легких и среднетоннажных грузовиков для военных;

узконаправленные военные конфигурации в будущем.

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Платформа располагает двумя электродвигателями, полноуправляемым шасси, литий-ионной батареей, системой топливных элементов второго поколения, водородным баком (запас хода 643+ км), продвинутой электроникой, элементами грузового шасси и инновационной подвеской.

Ранее Chevrolet представил прототип военного внедорожника на топливных элементах в схожей концепции. Модель Colorado ZH2 была разработана совместными усилиями GM и Tank Automotive Research, Development and Engineering Center (TARDEС) армии США.