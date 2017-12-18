Первая партия шасси среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai HD78 уже отгружена в соседнюю страну. Как сообщили в пресс-службе «Автотора», импортером с белорусской стороны выступила компания «Эр Си Эм», которая является дилером коммерческих автомобилей Hyundai в Минске.

«Освоение нового экспортного направления стало возможным благодаря последовательной политике «Автотора» по развитию локализации своей продукции. В частности, с ноября 2017 года запущено производство коммерческих автомобилей Hyundai с применением новых технологий сварки и окраски», — говорится в релизе российского предприятия.

В компании также отметили, что в следующем году планируется расширить модельный ряд и объемы поставок в Беларусь.

На российском рынке Hyundai HD78 представлен с двигателем D4GA 3.9 мощностью 140 л.с. На выбор предлагаются автомобили со стандартной или удлиненной колесной базой. Цена шасси в РФ – примерно от 2 290 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что «Автотор» переписал прогноз по объему выпуска машин в сторону увеличения.