Himera Q показался на свежих фото

Суперкар Himera Q попал в объективы фотошпионов в Латвии – изображения автомобиля, погруженного на автовоз, разместило местное издание Delfi. Латвийский сайт утверждает, что машина была заснята на одной из заправок. Кстати, серийный автомобиль должны представить осенью.

Напомним, что разработкой дизайна Himera занимался российский дизайнер Дмитрий Лазарев, правда, он уже не участвует в проекте. В портфолио художника также входит нашумевший проект Lada Raven, с которым у Himera Q имеются схожие стилистические решения.

Предполагается, что Himera Q будут собирать в Испании. По предварительной информации, клиентам будет предложено две модификации Химеры – электрическая за 700 000 евро и бензиновая за 500 000 евро (приблизительно 47 292 000 и 33 780 000 рублей по актуальному курсу, соответственно).

Накануне портал «Колеса.ру» рассказывал про пару эксклюзивных суперкаров McLaren, построенных тюнинг-подразделением марки. Купе MSO R Coupe и родстер MSO R Spider были подготовлены по заказу одного клиента.