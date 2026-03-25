ДВС ×

Stellantis вернул в строй Dodge Durango R/T с более мощным мотором V8 Hemi

25.03.2026 313 0 0
Стартовая стоимость этой версии кроссовера американкой марки на домашнем рынке составляет 49 995 долларов (эквивалентно примерно 4,04 млн рублей по текущему курсу).

Марка Dodge, принадлежащая автогиганту Stellantis, начала выпускать кроссовер под названием Durango ещё в 1997 году. Модель актуальной третьей генерации появилась в 2011-м, а обновление SUV пережил в 2020 году. Стоит напомнить, что ранее производитель намеревался попрощаться с моторами V8 Hemi, однако позже отменил это решение, в том числе из-за того, что многие клиенты брендов Стеллантиса его не поддержали. Теперь марка возвращает в строй Dodge Durango R/T – в версии 392 Launch Edition с мощным двигателем V8 Hemi и прежним ценником.

На фото: кроссовер Dodge Durango R/T 392

Dodge Durango R/T 392 в семействе расположился между модификациями GT Plus AWD Hemi и the SRT Hellcat, по сути заменяя собой ранее присутствующий в линейке вариант R/T с двигателем объёмом 5,7 литра. У нынешней новой версии 392 Launch Edition под капотом располагается мотор V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его максимальная мощность составляет 482 л.с., а крутящий момент – 637 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Dodge Durango R/T 392 на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 4,4 секунды, тогда как у отправленного в отставку предыдущего варианта R/T на это упражнение уходило 6,2 секунды. Расстояние в четверть мили новая модификация SUV преодолевает за 12,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 258 км/ч.

Такой кроссовер способен буксировать прицеп массой до 3946 кг. В списке стандартного оснащения исполнения Launch Edition также числятся: адаптивная подвеска, тормоза Brembo с шестипоршневыми передними и четырёхпоршневыми задними суппортами, перенастроенная выхлопная система и дополнительные режимы ездовой электроники.

Экстерьер варианта Dodge Durango R/T 392 отличается в основном за счёт шильдиков с названием версии на кузове. Модели положены 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски, за которыми видны красные тормозные суппорты. За доплату доступен пакет Blacktop, который включает в себя «катки» такого же размера, но иного дизайна, глянцево-чёрные эмблемы и патрубки выпускной системы. Предлагаются и различного цвета наклейки в виде полос.

На фото: салон кроссовера Dodge Durango R/T 392

В салоне Durango R/T 392 Launch Edition предусмотрены отделка из кожи и замши, сиденья SRT с подогревом и вентиляцией, а также капитанские кресла с подогревом во втором ряду. Для исполнения с прибавкой Premium доступны ещё декор из углеволокна, отделка потолка замшей, люк на крыше, акустическая система с 18 динамиками, расширенный комплект водительских ассистентов и т.д.

Стартовая цена Dodge Durango R/T 392 Launch Edition осталась такой же, какой была у предшествующего R/T – на американском рынке за кроссовер просят от 49 995 долларов (стоимость указала без учёта оплаты доставки), что эквивалентно примерно 4,04 млн рублей по текущему курсу. За вариант в прибавкой Premium просят не менее 57 595 долларов (около 4,66 млн рублей).

кроссовер США авторынок ДВС Dodge Dodge Durango

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings