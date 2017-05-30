Hyundai Kona «засветился» без камуфляжа во время видеосъёмки

Hyundai продолжает дразнить своих поклонников утечками информации о новом компактном кроссовере Kona, которому вскоре придётся конкурировать с такими моделям, как Opel Crossland X, Renault Captur, Peugeot 2008 и Nissan Juke. Колёса.ру уже публиковали тизеры и шпионские фотографии с этим автомобилем, сегодня же все карты оказались раскрыты полностью – появилась видеозапись с кроссовером, с которого сняли весь камуфляж.

Как сообщает портал Carscoops, предсерийный прототип показался во всей красе в центре Мадрида. Автомобиль участвовал в видеосъемке для пресс-релиза или же рекламного ролика, в это же время, ехавшие за ним минивэны Mercedes-Benz блокировали городской трафик и создавали свободное пространство для операторов.

Официальные характеристики кроссовера пока ещё не опубликованы, однако ожидается, что под его капотом будут располагаться компактные бензиновые турбированные двигатели объёмом в 1,0 и 1,4 литра, которыми оснащаются Hyundai i20 и i30. Вероятно, что будет доступен и экономичный турбодизель объёмом в 1,6 литра.

1 / 2 На фото: шпионские фотографии Hyundai Kona 2 / 2 На фото: шпионские фотографии Hyundai Kona

Кстати, на данный момент уже точно известно, что в качестве опции Hyundai Kona будет оснащаться полноприводной трансмиссией. Информация об этом появилась на сайте британского подразделения марки.

1 / 2 На фото: тизер Hyundai Kona 2 / 2 На фото: тизер Hyundai Kona

Дата презентации автомобиля ещё не объявлена, но судя по тому, что за работу взялись профессиональные операторы, его дебют уже не за горами.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что старт производства Hyundai Kona может быть перенесён. Также мы сообщали о том, что по этическим соображениям автомобиль будет продаваться в Португалии под другим именем.