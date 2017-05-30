Hyundai Kona «засветился» без камуфляжа во время видеосъёмки

Как сообщает портал Carscoops, предсерийный прототип показался во всей красе в центре Мадрида. Автомобиль участвовал в видеосъемке для пресс-релиза или же рекламного ролика, в это же время, ехавшие за ним минивэны Mercedes-Benz блокировали городской трафик и создавали свободное пространство для операторов.
Официальные характеристики кроссовера пока ещё не опубликованы, однако ожидается, что под его капотом будут располагаться компактные бензиновые турбированные двигатели объёмом в 1,0 и 1,4 литра, которыми оснащаются Hyundai i20 и i30. Вероятно, что будет доступен и экономичный турбодизель объёмом в 1,6 литра.
Кстати, на данный момент уже точно известно, что в качестве опции Hyundai Kona будет оснащаться полноприводной трансмиссией. Информация об этом появилась на сайте британского подразделения марки.
Дата презентации автомобиля ещё не объявлена, но судя по тому, что за работу взялись профессиональные операторы, его дебют уже не за горами.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что старт производства Hyundai Kona может быть перенесён. Также мы сообщали о том, что по этическим соображениям автомобиль будет продаваться в Португалии под другим именем.
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