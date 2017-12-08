IIHS назвал самые безопасные автомобили 2018 года

С новыми более строгими требованиями по безопасности автомобилей в следующем году, включая более строгую оценку работы головной оптики, IIHS определил 15 победителей, получивших оценку Top Safety Pick Plus на 2018 год. С более скромной оценкой Top Safety Pick смогли пройти тесты 47 моделей.
Самое большое количество моделей в «победный» список делегировала японская марка Subaru, еще у четырех марок – Hyundai, Kia, Genesis и Mercedes-Benz по две модели и еще по одной у BMW, Lincoln и Toyota. Кстати, Lincoln единственный американский бренд в этом списке.
Вот так выглядит список:
- BMW 5 Series
- Genesis G80
- Genesis G90
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Santa Fe Sport
- Kia Forte Sedan
- Kia Soul
- Lincoln Continental
- Mercedes-Benz E-Class Sedan
- Mercedes-Benz GLC
- Subaru Impreza
- Subaru Legacy
- Subaru Outback
- Subaru WRX
- Toyota Camry
Полный список моделей, куда входят 15 вышеперечисленных (Top Safety Pick Plus) и еще 47 автомобилей с оценкой Top Safety Pick можно найти по ссылке.
Ранее мы рассказывали про результаты краш-тестов IIHS для нескольких моделей Hyundai.
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