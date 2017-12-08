IIHS назвал самые безопасные автомобили 2018 года

С новыми более строгими требованиями по безопасности автомобилей в следующем году, включая более строгую оценку работы головной оптики, IIHS определил 15 победителей, получивших оценку Top Safety Pick Plus на 2018 год. С более скромной оценкой Top Safety Pick смогли пройти тесты 47 моделей.

Самое большое количество моделей в «победный» список делегировала японская марка Subaru, еще у четырех марок – Hyundai, Kia, Genesis и Mercedes-Benz по две модели и еще по одной у BMW, Lincoln и Toyota. Кстати, Lincoln единственный американский бренд в этом списке.

Вот так выглядит список:

BMW 5 Series

Genesis G80

Genesis G90

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Sport

Kia Forte Sedan

Kia Soul

Lincoln Continental

Mercedes-Benz E-Class Sedan

Mercedes-Benz GLC

Subaru Impreza

Subaru Legacy

Subaru Outback

Subaru WRX

Toyota Camry

Полный список моделей, куда входят 15 вышеперечисленных (Top Safety Pick Plus) и еще 47 автомобилей с оценкой Top Safety Pick можно найти по ссылке.

Ранее мы рассказывали про результаты краш-тестов IIHS для нескольких моделей Hyundai.