О том, что Tesla может выпустить электрический пикап, глава фирмы Илон Маск заявил еще весной 2017-го. А в рамках презентации тягача Semi, состоявшейся этой осенью, компания продемонстрировала эскиз Tesla Pickup. Теперь же стали известны предварительные сроки появления новинки на конвейере.

«Я обещаю, что мы выпустим пикап сразу после Model Y. Я обдумывал все основные конструктивные и инженерные элементы почти пять лет. И я просто умираю от желания, чтобы наконец построить этот автомобиль», — написал в своем Твиттере Илон Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Напомним, Model Y – это кроссовер, который окажется меньше и дешевле вседорожника Model X и, скорее всего, выйдет на рынок в 2019 году. Таким образом, можно предположить, что пикап Теслы дебютирует в 2020-м. Ожидается, что по своим габаритам эта модель будет близка к Ford F-150. Других подробностей о пикапе пока нет.

Ранее сообщалось о том, что американская почтовая компания UPS заказала 125 электрических грузовиков Tesla Semi.