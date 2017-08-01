На сегодняшний день корейский компактный «паркетник» можно купить только на родном рынке.

«Паркетник» Hyundai Kona в течение первого месяца продаж в Южной Корее разошёлся тиражом 3 145 экземпляров. В случае, если эта тенденция сохранится, то уже через несколько месяцев проблемы появятся у главного конкурента модели на местном рынке, кроссовера SsangYong Tivoli.

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Южнокорейские дилеры продукции бренда Hyundai рассказали о том, что на данный момент собрано уже около 10 000 заявок на Kona по предзаказу. Напомним, старт их приёма был объявлен 14 июня 2017 года. Живые продажи стартовали 27-го числа того же месяца. Согласно более ранним прогнозам, до конца текущего года компания продаст в Южной Корее примерно 26 000 экземпляров.

Hyundai Kona оснащается либо бензиновым четырехцилиндровым турбированным двигателем объёмом 1,6 литра с отдачей 177 л. с. мощности, либо дизельными моторами такого же объёма, которые выдают 115 или 136 л. с. Все версии идут в комплекте с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Представлены как передне-, так и полноприводные модификации. В первом случае предусмотрена торсионная балка, во втором – многорычажка.

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Модель (в зависимости от комплектации) оснащается проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном, системами предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, автоматического экстренного торможения и переключения света фар с дальнего на ближний.

Купить Hyundai Kona корейцы могут по цене от 18 950 000 вон, что в пересчёте по актуальному курсу на российскую валюту составляет около 1 016 000 рублей. В свою очередь официальная цена недавно обновлённого SsangYong Tivoli стартует с отметки в 16 510 000 вон, что эквивалентно примерно 885 000 рублей.

В России Hyundai Kona не представлена. Самым популярным кроссовером марки на нашем рынке является Creta. Модель возглавляет рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в РФ.