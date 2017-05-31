Jaguar XE SV Project 8: новые изображения

На днях был анонсирован самый мощный и быстрый Ягуар из когда-либо производимых, который будет сделан на базе седана XE. Мы в редакции «Колёса.ру» представили, каким он получится.

Как мы уже сообщали, новинку оснастят мощным компрессорным V8, развивающим 600 л.с. В соответствие с внушительными характеристиками приведут и внешность автомобиля: спереди не останутся незамеченными огромные воздухозаборники бампера, новый капот с прорезью воздуховода по центру и значительно расширенные арки как передних, так и задних колёс.

Под стать мощности должен быть и выхлоп – здесь он будет решён в стиле двухдверной модели F-Type и получит четыре круглых патрубка. Нижнюю часть кузова седана опоясывает «губа», вызывая ассоциации с гоночными автомобилями серии DTM. Стоит отметить и антикрыло, установленное на крышку багажника.

Новый Jaguar XE SV Project 8 будет представлен 28 июня. Автомобиль будет эксклюзивным: планируется выпустить всего 300 экземпляров, которые будут собраны вручную подразделением Special Vehicle Operations.

Кстати, компания Jaguar расширила моторную гамму для моделей F-Pace, XE и XF для России.