Jaguar XE SV Project 8: новые изображения

Как мы уже сообщали, новинку оснастят мощным компрессорным V8, развивающим 600 л.с. В соответствие с внушительными характеристиками приведут и внешность автомобиля: спереди не останутся незамеченными огромные воздухозаборники бампера, новый капот с прорезью воздуховода по центру и значительно расширенные арки как передних, так и задних колёс.
Под стать мощности должен быть и выхлоп – здесь он будет решён в стиле двухдверной модели F-Type и получит четыре круглых патрубка. Нижнюю часть кузова седана опоясывает «губа», вызывая ассоциации с гоночными автомобилями серии DTM. Стоит отметить и антикрыло, установленное на крышку багажника.
Новый Jaguar XE SV Project 8 будет представлен 28 июня. Автомобиль будет эксклюзивным: планируется выпустить всего 300 экземпляров, которые будут собраны вручную подразделением Special Vehicle Operations.
Кстати, компания Jaguar расширила моторную гамму для моделей F-Pace, XE и XF для России.
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