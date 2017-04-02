Компания Jeep опубликовала тизеры нового концепта, о котором неизвестно практически ничего — можно только догадываться. На распространённых картинках от внедорожника исходит голубое свечение — намёк на гибридный привод?

Скорее всего в Шанхай американцы действительно привезут гибридный SUV, который в будущем поможет укрепить позиции бренда на китайском рынке. Неоднократно говорилось о том, что Jeep планирует выпустить «зелёный» Grand Cherokee. Однако, судя по «прищуру» фар на картинке, изменение в дизайне слишком радикальные.

Не исключено, что Jeep покажет концепцию Grand Wagoneer. Внедорожник этой модели должен быть габаритным, поэтому гибридная модификация ему бы точно не помешала.

Ну и в принципе марка ориентирована на новые технологии, потому что даже готовящийся к премьере Jeep Wrangler будет иметь гибридную версию. Ожидается, что Ранглер представят этой осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в продажу внедорожник поступит в первом квартале 2018 года.