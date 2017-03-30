На КАМАЗе продолжаются работы по монтажу конвейера для выпуска рядного шестицилиндрового двигателя Р6. В компании рассказали, как будет осуществляться контроль качества продукции и обозначили сроки по пуско-наладочным работам линии.

Станции сборки будут оборудованы сенсорными экранами, которые позволят обеспечить максимальный контроль за технологическим процессом и качеством сборки узлов и деталей нового двигателя КАМАЗ Р6. «Наглядно будет видна модель собираемого двигателя, информация о номере детали, о необходимом моменте затяжки и т.д. Также для особо ответственных соединений в гайковёртах предусмотрена система TPS, которая проконтролирует последовательность и силу затяжки резьбовых соединений», — пояснили в пресс-центре компании.

Также новая линия получит две новые системы — управления производством FPMS, оснащённая сканерами, и система сбора информации по качеству. Функции системы FPMS — управление работой оборудования. «Благодаря установленным на каждом спутнике (они монтируются на транспортную систему конвейера) датчикам линия распознает мотор и проконтролирует, чтобы двигатель не сошёл с конвейера некомплектным или с незатянутыми резьбовыми соединениями», – рассказал главный специалист по сборке двигателей Павел Недопёкин.

В настоящее время на новой линии сборки двигателей Р6 проводится установка металлоконструкций транспортной системы, и уже появилось несколько рабочих станций (всего их будет 34). После этого специалисты приступят к монтажу спутников на транспортную систему с подключением энергоносителей.

Согласно графику линия должна быть смонтирована в течение апреля, а уже в мае планируется приступить к пуско-наладочным работам. Ранее «Колёса.ру» сообщал, что до конца года КАМАЗ планирует выпустить 200 опытных образцов нового двигателя.

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