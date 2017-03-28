На проверку была отправлена камера, которая фиксировала в столице России в автоматическом режиме факты такого нарушения ПДД, как непредоставление преимущества пешеходам. Как стало известно «Российской газете», на данный момент она больше не выписывает штрафов автомобилистам.

О том, что комплекс было решено проверить, рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Виктор Нилов. Информацию он озвучил в ходе ответа на запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Напомним, запросы касались той камеры, которая была установлена на пешеходном переходе на дороге с четырьмя полосами движения в каждом из направлений.

Как стало известно, за время функционирования этого комплекса водителям было выписано почти тысяча штрафов за непропуск пешеходов. Однако эксперты поставили под сомнение алгоритм работы камеры. Отмечается, что она не учитывала основной момент понятия «уступить дорогу»: автомобиль должен двигаться таким образом, чтобы другой участник не менял своей скорости и траектории.

Из-за этого камера наказывала, в том числе, невиновных в нарушении ПДД. При этом, согласно ответу Виктора Нилова, на данном перекрестке теперь вместо комплекса фиксации планируется установить светофор. Это решение объясняется тем, что наземные переходы по ГОСТу не могут пересекать многополосную магистраль.

О том, что камера в Москве начала штрафовать водителей за «пешеходов», портал «Колёса.ру» сообщал в начале февраля 2017 года. Тогда стало известно, что работы ведутся в тестовом режиме, об этом рассказал представитель Центра организации дорожного движения.