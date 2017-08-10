Kia может сделать из Picanto кроссовер

О вероятном появлении кросс-версии Kia Picanto сообщает издание Just auto, ссылаясь на собственные источники. Такая модель может поступить в продажу на европейском рынке к 2018 году, а в дальнейшем может появиться и в других регионах.

1 / 3 Kia Picanto 2 / 3 Kia Picanto 3 / 3 Kia Picanto

Производителю ничего особенного выдумывать не нужно, предположительно, кросс-вариант Picanto обзаведется увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по периметру кузова.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Kia Picanto нового поколения продается в России со 2 июня 2017 года. В нашей стране субкомпакт доступен с парой бензиновых моторов: объемом 1,0 литра мощностью 67 л.с. и 1,2 литра 84 л.с. Купить автомобиль можно по цене от 549 900 рублей. Кстати, 10 мая текущего года была налажена сборка Пиканто в России на мощностях калининградского «Автотора».

Ранее стало известно, что модель Kia Rio тоже получит кросс-версию. В сентябре продажи этой модели стартуют в Китае. Кстати, недавно тестовый прототип вседорожного Rio был сфотографирован в России, что, вероятно, свидетельствуют о его появлении на нашем рынке в будущем.