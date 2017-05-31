Согласно данным официальной статистики Госавтоинспекции МВД России, за период с января по апрель 2017 года в общей сложности было зафиксировано свыше 14 500 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Этот результат на 6,5% меньше по сравнению с показателем первой трети прошлого года.

В этих авариях травмы получил 13 771 человек (что на 5,5% меньше по сравнению с АППГ), погиб 1 361 человек (этот результат на 17% меньше по сравнению с январём-апрелем 2016 года).

В течение прошлого года произошло более 52 000 наездов на пешеходов – это примерно треть от общего числа всех дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на российских дорогах. В ГИБДД отметили, что виновниками таких аварий в большинстве случаев являлись водители. Однако часть из них случилась и по вине пешеходов.

«Пешеходы нередко провоцируют ДТП. Например, за четыре месяца этого года было зафиксировано свыше 14 000 наездов на пешеходов, из них в более чем 8 000 случаев были виноваты водители, а в 5 700 – сами пешеходы», — цитируют «РИА Новости» заместителя начальника Главного управления по обеспечению БДД МВД России генерала-майора полиции Владимира Кузина.

В феврале текущего года портал «Колёса.ру» публиковал ТОП-10 регионов, где меньше всего пропускают пешеходов на «зебрах». В рейтинг вошли республика Крым, Астраханская и Кемеровская области, республика Бурятия, Севастополь, Ульяновская область, Ставропольский и Приморский края, Удмуртская республика, а также Алтайский край.