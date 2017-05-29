В Сети появились фото с испытаний MPV китайской компании GAC. На домашнем рынке модель будут продавать под брендом Trumpchi.

Снимки нового минивэна оказались в распоряжении издания Autohome. По предварительным данным, товарный MPV назовут GM8, выпускать его будут под принадлежащей GAC маркой Trumpchi.

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Вэн получил светодиодную головную оптику, массивную решётку радиатора и 18-дюймовые колёсные диски. Задние фонари соединены «перемычкой», как у последних моделей Kia. А интерьер выполнен в стиле флагманского внедорожника GAC Trumpchi GS8.

Ожидается, что в Поднебесной GM8 будет доступен с бензиновым двухлитровым турбодвигателем мощностью 201 л.с. Таким же мотором сегодня оснащается и GS8.

Информации о дате официальной премьеры минивэна пока нет. Не исключено, что до китайских дилеров модель доберется уже в этом году.

Напомним, в марте были опубликованы фотографии нового компактного кроссовера GAC Trumpchi GS3. Кстати, через пару лет китайский автогигант планирует выйти на рынок США, однако в этой стране бренд Trumpchi могут переименовать. Дело в том, что название марки созвучно фамилии президента – Дональда Трампа, а у самих американцев отношение к своему лидеру неоднозначное.