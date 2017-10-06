По предварительным данным, новинка построена на базе купе Toyota GT86. Длина двухместного заднеприводного прототипа GR HV Sports равна 4 395 мм, ширина – 1 805 мм, высота – 1 280 мм.

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Концепт получил кузов «тарга», светодиодные фары в стиле оптики участвующего в гонках на выносливость болида Toyota TS050 Hybrid, черные диски и красные тормозные суппорты. Патрубок выхлопной системы расположен по центру.

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Toyota GR HV Sports оснащен гибридной силовой установкой, подробностей о которой в компании не раскрыли. Спорткар укомплектовали автоматической трансмиссией с необычной системой ручной смены ступеней: переключать передачи можно по традиционной H-схеме, как на «механике». Кстати, под откидной крышкой в набалдашнике рычага находится кнопка запуска двигателя.

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О серийных перспективах GR HV Sports информации пока нет.

Напомним, в Токио компания Toyota представит девять новинок. Помимо спорткара, рассекречены еще три автомобиля: концептуальные седаны Crown и Century, а также вэн Tj Cruiser. Первые два прототипа являются предвестниками серийных моделей следующих генераций, на конвейер их отправят в 2018 году.