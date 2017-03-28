Предвестника нового SUV – одноименный концепт – китайцы показали в апреле 2016-го на Пекинском автосалоне. Товарная модель дебютировала осенью того же года на мотор-шоу в Гуанчжоу. Длина серийного CS95 равна 4 949 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 785 мм, размер колесной базы составляет 2 810 мм, а дорожный просвет – 190 мм. Кроссовер предлагается в пяти- и семиместной модификациях.

Двигатель у новинки пока один – бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 233 л.с., который сочетается с шестидиапазонным «автоматом». Не исключено, что позже моторную гамму расширят. У пятиместного Changan CS95 привод – передний или полный, семиместный SUV доступен только в версии 4WD.

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У базовой модели имеются: светодиодные С-образные ДХО, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, парктроник, круиз-контроль.

В список оборудования топовой комплектации вошли: трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, системы кругового видеообзора, автоматического торможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система бесконтактного открывания багажника.

Цена Changan CS95 варьируется от 159 800 до 229 800 юаней (примерно 1 325 000 – 1 906 000 рублей по актуальному курсу). Среди конкурентов новинки числятся не только «китайцы» (например, GAC Trumpchi GS8), но и модели более именитых брендов, такие как Kia KX7, Ford Explorer и Volkswagen Teramont. Информации о планах Changan продавать CS95 в России пока нет.

Кстати, совсем скоро линейка марки для домашнего рынка пополнится еще одним кроссом. Уже этим летом у китайских дилеров должен появиться «паркетник» Changan CS55.