В компании считают, что Urus - принципиально новая модель, которая не должна никому и ничего доказывать на кругах "Зелёного ада". У кроссовера другие приоритеты.

Очень часто троица в лице Хаммонда, Мэя и Кларксона ещё во времена старого-доброго Top Gear постоянно критиковала автопроизводителей «гражданских» машин, за то, что те производят доводку автомобилей на Нюрбургринге, отчего новинки лишаются желанного комфорта. И слава Богу, что в Ламборгини решили не устраивать экзамены грядущему кроссоверу Urus на «Северной петле», как это делается для хардкорных версий суперкаров компании.

«Если вы ставите автомобиль на стартовую решётку Нюрбургринга, то вы автоматически ставите цель доказать всем, что модель является быстрейшей среди конкурентов, — цитирует Андреа Балди, главу паназиатского подразделения Lamborghini, издание Motoring. — Urus — другая концепция, в основе которой лежат прежде всего превосходные внедорожные качества».

Балди отметил, что Ламбо Урус, разумеется, предполагает высокую производительность, но во главу угла поставлены его возможности на сложных покрытиях.

Известно, что первый кроссовер Lamborghini получит твинтурбированный V8, позднее будет выпущена гибридная версия. Возникает вопрос — почему итальянский автопроизводитель предал «религию» атмосферных моторов. Всё дело в экономике и экономии: в Китае за каждый лишний литр двигателя придётся платить высокие налоги, а турбина позволяет снять аналогичное количество «лошадей», но с меньшего объёма.

Напомним, ранее в Сети появлялись «шпионские» фото нового Lamborghini Urus. По предварительной информации, продажи новинки должны стартовать весной 2018 года. Ориентировочная цена — 180 000 евро (примерно 11 070 000 рублей).