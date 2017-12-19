Кроссовер Lexus LF-1 Limitless: опубликован новый тизер

Японский премиальный бренд опубликовал второй тизер предстоящего концепта Lexus LF-1 Limitless, который дает нам общее представление о дизайне передней части автомобиля, а точнее о работе всей передней оптики, постепенно включающейся по мере демонстрации.

Стилистика кроссовера LF-1 Limitless демонстрирует дальнейшую эволюцию актуального языка дизайна Lexus с агрессивной головной оптикой и светодиодными оранжевыми «бумерангами» ДХО, интегрированными в передний бампер.

Концепт Lexus LF-1 Limitless разработан в американской студии дизайна Toyota CALTY в Калифорнии. Возможно, прототип выступает предвестником нового флагманского купеобразного кроссовера марки. Будущая новинка переопределит «границы роскоши» и станет «новым жанром в классе роскошных кроссоверов».

Публичная премьера концепта LF-1 Limitless состоится на Международном североамериканском автосалоне в Детройте 15 января в рамках пресс-конференции Lexus. Первый концепт новинки портал «Колеса.ру» публиковал в начале месяца.