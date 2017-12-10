Lamborghini Urus попытается стать рекордсменом Нюрбургринга

Попытка установить рекорд на легендарном немецком треке будет предпринята весной следующего года.

Рекорды Нюрбургринга стали навязчивой идеей для ряда производителей, в круг которых входит также итальянская марка Lamborghini. Относительно недавно суперкар Huracan Performance стал самым быстрым серийным автомобилем «Зеленого Ада», пока его корону не отобрал Porsche 911 GT2 RS.

Lamborghini снова вернется на Нюрбургринг следующей весной, правда, уже с Urus, который может стать самым быстрым SUV этого трека. В данный момент титул самого быстрого внедорожника принадлежит итальянскому кроссу Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio с результатом 7 минут 51,7 секунды.

Глава отдела исследований и разработок Маурицио Реггиани сообщил в интервью изданию CAR, что Urus прибудет на Нюрбургринг весной 2018 года. Причиной задержки называется желание дождаться «более теплого сезона с хорошей погодой», что улучшит шансы побить рекорд модели Alfa Romeo.

Напомним, Lamborghini Urus был рассекречен 4 декабря 2017 года. Суперкроссовер получил битурбированную «восьмерку» объемом 4,0 литра мощностью 650 л.с. Модель разгоняется с нуля до первой «сотни» за 3,6 секунды до максимальной скорости 305 км/ч.