Land Rover Discovery получит новую базовую версию в России

Компания Land Rover зарегистрировала в базе Росстандарта ОТТС на новую версию внедорожника Discovery с четырехцилиндровым двухлитровым бензиновым мотором. Речь идет о двигателе линейки Ingenium, отдача которого составляет 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Ожидается, что масса такой модели будет меньше на 100-150 кг.

Напомним, в настоящее время российская версия Land Rover Discovery доступна с парой V-образных «шестерок» объемом 3,0 литра. Дизельный мотор TD6 развивает 249 л.с. мощности и 600 Нм крутящего момента, а бензиновый Si6 выдает 340 л.с. и 450 Нм.

В сентябре на Франкфуртском автосалоне была представлена версия Land Rover Discovery SVX. Новинка ориентирована на «любителей офф-роуда, жаждущих эпичных приключений». Эти автомобили специалисты подразделения Special Vehicle Operations будут собирать вручную.

Кстати, в октябре корреспондент нашего портала побывал на экспедиционном тест-драйве по Северному Кавказу вместе с Land Rover Dicovery.