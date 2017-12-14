Land Rover представит новый Defender раньше запланированного

Концерн Jaguar Land Rover откажется также от презентации предсерийного прототипа, боясь что китайские клоны смогут выйти на рынок раньше британского серийного образца.

Серийную версию нового поколения классического внедорожника представят в конце 2018 года, раньше запланированного срока. Об этом сообщает издание Autocar.

Проект нового Defender на данный момент именуется индексом L663. Премьера серийного варианта станет центральным событием празднования 70-летия марки Land Rover в конце следующего года. Первые задумки о новой генерации этого внедорожника были реализованы в концепте 2011 года, который получил название DC100. Однако большое количество отрицательных отзывов заставило разработчиков начать все с чистого листа.

На днях были раскрыты карты инженеров Land Rover относительно стиля дизайна новинки. Британцы решили сделать кузовные детали менее угловатыми, в отличие от первого концепта и прежнего Defender. Такое решение является частью стратегии продаж внедорожника. К концу жизненного цикла последней генерации Защитника реализация составляла менее 20 000 единиц в год.Точка безубыточности для нового поколения установлена на объеме 100 000 экземпляров в год, что является довольно сложной задачей для концерна.

Land Rover Defender будет основан на упрощенной версии платформы D7u, используемой в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. Продажи новинки должны стартовать в начале 2019 года.