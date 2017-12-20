Land Rover сделал из Discovery развозной фургон

У новой модификации Land Rover Discovery демонтированы второй и третий ряд сидений, а задние стекла заменили заглушками. В итоге продуктовая линейка бренда пополнилась развозным фургоном премиум-класса.

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Длина грузового отсека, благодаря демонтированным сиденьям, выросла до 1 635 мм, ширина составляет 1 411 мм и высота – 939 мм. Представители Land Rover заявляют, что эти размеры позволяют перевезти коробку размером 1 000×735 мм.

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Объем багажного отделения составляет 1 856 литров, правда по сравнению с пассажирской версией Discovery это почти на 600 литров меньше из-за защитной решетки, перекрывающей доступ грузу к пассажирам, а также из-за жесткого настила пола.

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«Развозной» Land Rover Discovery будет доступен исключительно с дизельными моторами: 240-сильным двухлитровым и 258-сильным трехлитровым. В стандартное оснащение новой модификации входит усиленная пневматическая подвеска.

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Стоимость автомобиля на британском рынке составляет от 48 600 фунтов (приблизительно 3 814 000 рублей по текущему курсу). «Живые» автомобили начнут поставлять клиентам во втором квартале 2018 года.

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