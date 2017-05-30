Larte Design анонсировала обвес для кросса Maserati

На сегодняшний день в каталоге Larte Design имеется ряд компонентов для отделки кузова Maserati Levante, но полный комплект, включающий бампера, пока только дорабатывается. В него также войдут спойлеры, диффузоры, боковые юбки, карбоновое обрамление вентиляционных отверстий, особые выхлопные патрубки и прочее.

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Пока же владельцы Levante могут приобрести у Larte карбоновые вставки в передний бампер, простенький диффузор, встраиваемый в задний бампер, спойлер на дверь багажника и накладки на боковые зеркала.

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Кстати, кроссовер продается на российском рынке. Levante доступен с трехлитровым 275-сильным турбодизелем V6, или бензиновым твин-турбо V6 аналогичного объема в двух вариантах форсировки – 350 и 430 л.с.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о тюнинг-программе для Maserati Levante от ателье Novitec. Комплекс доработок предлагает внешнюю отделку, эксклюзивные колеса и модернизацию двигателя для увеличения отдачи.