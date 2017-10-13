В октябре-декабре текущего года компания Lifan проведет серию тест-драйвов в восьми российских городах.

Road Show стартует 14 октября в Москве. Также тест-драйвы всего модельного ряда китайского бренда пройдут в Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Новосибирске, Челябинске, Красноярске и Самаре.

«Все желающие могут в свободном доступе посетить мероприятие в своем городе, протестировать понравившийся автомобиль, получить подробную информацию об автомобиле и задать интересующие вопросы специалистам и руководству компании, а также получить специальную скидку на покупку автомобиля», — сообщили в пресс-службе российского офиса Lifan.

В рамках Road Show будет разыгран новый семиместный кроссовер Myway. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно посетить площадку и протестировать автомобиль. Розыгрыш кросса состоится с 4 по 8 декабря 2017 года, причем Lifan возьмет на себя все расходы по оплате налогов с выигрыша.

Напомним, Myway дебютировал в России в сентябре. На нашем рынке заднеприводный кроссовер представлен с бензиновым мотором 1.8 мощностью 125 л.с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой». Цена модели – от 799 900 рублей.