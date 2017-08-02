Mercedes-Benz запустил печать металлических деталей машин

Первой изготовленной таким способом деталью стала крышка термостата, которая будет устанавливаться в старые грузовики производства Mercedes-Benz Trucks, а также в вездеходы серии Unimog. По данным пресс-службы Mercedes-Benz, распечатанные на 3D-принтере детали прошли все этапы контроля качества и ничем не уступают по надежности изделиям из металла, полученным традиционными способами.

1 / 2 Крышки термостата в процессе изготовления 2 / 2 Крышки термостата в процессе изготовления

По данным компании Mercedes-Benz, изготовленные с помощью 3D-печати детали из металла обладают высокой термостойкостью и отлично подходят для установки в двигатели, системы охлаждения, трансмиссии и подвеску автомобилей. Помимо этого 3D-печать позволяет без дополнительного дорогостоящего оборудования создавать изделия любой формы мелкосерийными партиями.

В Mercedes-Benz также отметили, что благодаря 3D-печати у компании есть возможность выпускать детали для автомобилей, снятых с производства не позднее 15 лет назад. Немецкая компания может изготовить по запросу многие детали и продать их клиентам по разумной цене.

1 / 2 Готовые детали 2 / 2 Готовые детали

Крупные автопроизводители постепенно внедряют технологию 3D-печати на свои предприятия. Так, на российском заводе Ford Sollers печатать пластиковые детали начали еще в марте этого года. Сегодня, кстати, стало известно о том, что Россия готовится к легализации параллельного импорта запчастей.

