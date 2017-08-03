Продажи автомобилей марки в России в целом выросли на 12% по отношению к результату июля 2016 года.

В российском офисе компании Mitsubishi Motors рассказали о том, что продажи автомобилей бренда продолжают уверенно расти. Так, объём реализации на нашем рынке продукции японской марки в июле 2017 года увеличился на 12% по сравнению с июлем 2016 года. Всего в прошлом месяце клиенты купили 1 527 экземпляров.

В общей сложности с начала 2017 года официальные дилеры Mitsubishi в России реализовали 10 238 единиц. Этот результат на 2% больше по сравнению с показателем января-июля прошлого года, когда было продано 10 067 японских автомобилей.

По-прежнему лидером марки в РФ является Mitsubishi Outlander. Кроссовер калужской сборки разошёлся за семь месяцев тиражом 8 465 автомобилей, что говорит о 34-процентном приросте по отношению к аналогичному периоду 2016 года. В июле текущего года был продан 1 131 автомобиль, что говорит о приросте на 26% по отношению к АППГ.

«Стабильно высокий потребительский интерес к модели Mitsubishi Outlander обусловлен высоким качеством этого среднеразмерного кроссовера, широким выбором модификаций и максимально выгодных схем покупки, в том числе уникальных кредитных предложений, в рамках государственной программы льготного автокредитования, от нашего банка-партнёра, компании АО «МС Банк Рус», — комментирует президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Наоя Накамура.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что у Mitsubishi Outlander появилась новая спецверсия, правда, доступна модификация Active Gear сейчас лишь на домашнем рынке. Автомобиль получил ряд изменений как и экстерьере, так и в интерьере.