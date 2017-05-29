В Индии до сих пор предлагается Pajero Sport предыдущего поколения. В этой стране модель можно купить с двухцветной окраской, а теперь на базе такого варианта создана еще одна комплектация – Select Plus. Фотографиями особой модификации поделилось издание IndianAutosBlog.

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В новом варианте исполнения стойки и крыша Pajero Sport окрашены в чёрный. В том же цвете выполнены решётка радиатора, защита на бампере, расширители колёсных арок, 17-дюймовые диски. Ручки дверей и корпуса наружных зеркал – хромированные. Сам кузов может быть красным, жёлтым, белым или серебристым.

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Внедорожник оснащен турбодизелем 2.5 мощностью 178 л.с., мотор сочетается с «механикой» или «автоматом». В список оборудования Mitsubishi Pajero Sport Select Plus вошли: круиз-контроль, электропривод зеркал, L-образные светодиодные ДХО, мультимедийная система с сенсорным экраном, информационно-развлекательная система для задних пассажиров (мониторы и DVD-плееры встроены в подголовники передних кресел).

Цена новинки начинается с отметки в 2 860 000 рупий, что эквивалентно примерно 2 515 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, в России продают Pajero Sport нового поколения. У нас внедорожник можно купить с бензиновым мотором 3.0 и дизелем 2.4 с отдачей в 209 и 181 л.с. соответственно. Цена модели – от 2 399 000 рублей. Кстати, совсем недавно тест-драйвер «Колёса.ру» испытал дизельный Mitsubishi Pajero Sport в деле.