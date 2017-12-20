Модельный ряд MINI получит быстрый двухдисковый «робот»

Начиная со следующего года автомобили MINI будут оснащаться новой роботизированной трансмиссией с умным алгоритмом работы. Новая коробка передач – это хорошо знакомый владельцам переднеприводных моделей BMW двухдисковый агрегат Steptronic на семь ступеней, завязанный со спутниковой навигацией и поддерживающий технологию Start/Stop, что должно позитивно повлиять на топливную эффективность.
К обновлённой коробке был разработан и новый селектор, однако, любители подрулевых лепестков ждёт разочарование: в салоне MINI с этой коробкой передач их не будет. Пока не будет.
Трансмиссия будет располагаться под капотами трёхдверных и пятидверных моделей MINI, также её получит кабриолет.
Динамические характеристики моделей с новым агрегатом MINI пока не публикует.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что MINI в США может превратиться в производителя электрокаров.
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