Модельный ряд MINI получит быстрый двухдисковый «робот»

Начиная со следующего года автомобили MINI будут оснащаться новой роботизированной трансмиссией с умным алгоритмом работы. Новая коробка передач – это хорошо знакомый владельцам переднеприводных моделей BMW двухдисковый агрегат Steptronic на семь ступеней, завязанный со спутниковой навигацией и поддерживающий технологию Start/Stop, что должно позитивно повлиять на топливную эффективность.

1 / 7 На фото: селектор "робота" Steptronic 2 / 7 На фото: селектор "робота" Steptronic 3 / 7 На фото: селектор "робота" Steptronic 4 / 7 На фото: селектор "робота" Steptronic 5 / 7 На фото: селектор "робота" Steptronic 6 / 7 На фото: селектор "робота" Steptronic 7 / 7 На фото: селектор "робота" Steptronic

К обновлённой коробке был разработан и новый селектор, однако, любители подрулевых лепестков ждёт разочарование: в салоне MINI с этой коробкой передач их не будет. Пока не будет.

Трансмиссия будет располагаться под капотами трёхдверных и пятидверных моделей MINI, также её получит кабриолет.

Динамические характеристики моделей с новым агрегатом MINI пока не публикует.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что MINI в США может превратиться в производителя электрокаров.