Модный приговор: уникальный пикап Ford Ranger

Команды студии Carlex Design и MS-RT Road Technology объединились для создания эксклюзивного грузовичка, который в независимости от того что у него под колесами, обеспечивает максимальный уровень комфорта своим пассажирам.

Тюнингованный Ford Ranger получил название VR/46. Донором выступила дизельная версия пикапа с двигателем Duratorq объемом 3,2 литра, отдача которого составляет 197 л.с. и 470 Нм крутящего момента.

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Первым делом в MS-RT модернизировали передний бампер, добавив вспомогательный светодиодный свет по центру, установили новую выпускную систему с выхлопными патрубками крупного размера по бокам кормы и 18-дюймовые колеса графитового цвета с резиной BF Goodrich, а также внедорожный пакет, включающий поднятую подвеску, планку светодиодного света на крыше и защиту топливного бака на днище.

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Мастера из Carlex сосредоточились на переработке интерьера Ranger. Салон автомобиля получил обивку из кожи Nappa со стеганными участками в центре сидений и на консоли. На подголовниках и спинках сидений появился вышитый логотип VR/46, установлен новый руль с высококачественной декоративной отделкой и специальный желтый элемент для контраста на рычаге переключения передач.

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Предыдущий проект студии Carlex Design тоже базировался на модели Ford. Открытая версия маслкара Mustang получила эксклюзивный интерьер.