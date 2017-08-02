Модный приговор: уникальный пикап Ford Ranger

Тюнингованный Ford Ranger получил название VR/46. Донором выступила дизельная версия пикапа с двигателем Duratorq объемом 3,2 литра, отдача которого составляет 197 л.с. и 470 Нм крутящего момента.
Первым делом в MS-RT модернизировали передний бампер, добавив вспомогательный светодиодный свет по центру, установили новую выпускную систему с выхлопными патрубками крупного размера по бокам кормы и 18-дюймовые колеса графитового цвета с резиной BF Goodrich, а также внедорожный пакет, включающий поднятую подвеску, планку светодиодного света на крыше и защиту топливного бака на днище.
Мастера из Carlex сосредоточились на переработке интерьера Ranger. Салон автомобиля получил обивку из кожи Nappa со стеганными участками в центре сидений и на консоли. На подголовниках и спинках сидений появился вышитый логотип VR/46, установлен новый руль с высококачественной декоративной отделкой и специальный желтый элемент для контраста на рычаге переключения передач.
Предыдущий проект студии Carlex Design тоже базировался на модели Ford. Открытая версия маслкара Mustang получила эксклюзивный интерьер.
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