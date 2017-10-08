Мультимедийные системы отвлекают водителей

Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, какие операции отвлекают водителей от управления автомобилем больше всего.

Исследованием занимались специалисты Фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety). Его результаты позволили определить, насколько отвлекают от процесса езды современные информационные системы и какие операции, выполняемые за рулем, наиболее опасны.

Участниками эксперимента стали 30 моделей, в числе которых Mazda3, Honda Civic, Infiniti Q50, Cadillac XT5, Audi Q7, Ford F-250 и прочие, а также команда водителей-испытателей из 24 человек. Последние выполняли различные операции на «мультимедийках» в процессе движения на скорости 40 км/ч.

Самыми «неотвлекающими» операциями мультимедийных комплексов были признаны функции аудиосистемы – выбор радиостанции и регулировка громкости. Далее следуют SMS и телефонные звонки. Наибольшую опасность представляет навигация, она требует наибольшего уровня концентрации от водителя, в особенности, для ввода адреса.

Кроме того, в процессе исследования было выявлено, водитель отвлекается больше, если органы управления информационно-развлекательной системы расположены на центральной консоли, тогда более удобным признано расположение в центре приборной панели.

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