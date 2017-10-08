Мультимедийные системы отвлекают водителей

Исследованием занимались специалисты Фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety). Его результаты позволили определить, насколько отвлекают от процесса езды современные информационные системы и какие операции, выполняемые за рулем, наиболее опасны.
Участниками эксперимента стали 30 моделей, в числе которых Mazda3, Honda Civic, Infiniti Q50, Cadillac XT5, Audi Q7, Ford F-250 и прочие, а также команда водителей-испытателей из 24 человек. Последние выполняли различные операции на «мультимедийках» в процессе движения на скорости 40 км/ч.
Самыми «неотвлекающими» операциями мультимедийных комплексов были признаны функции аудиосистемы – выбор радиостанции и регулировка громкости. Далее следуют SMS и телефонные звонки. Наибольшую опасность представляет навигация, она требует наибольшего уровня концентрации от водителя, в особенности, для ввода адреса.
Кроме того, в процессе исследования было выявлено, водитель отвлекается больше, если органы управления информационно-развлекательной системы расположены на центральной консоли, тогда более удобным признано расположение в центре приборной панели.
Кстати, недавно портал «Колеса.ру» рассказывал про новую систему Hyundai, которая поможет вспомнить о забытых на заднем сиденье детях.
Страшилки про DSG: настоящие и мнимые проблемы робота, и что с ними делать
Мне многого не надо: самые экономичные автомобили российского рынка
Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом