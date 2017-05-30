Целью международного проекта «Академия безопасного вождения» является обучение начинающих автомобилистов (со стажем менее двух лет) защитному стилю вождения. В Сочи тренинги прошли в течение четырёх дней, за это время свыше 300 молодых водителей смогли получить новые навыки.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что в роли организатора этого проекта в России выступает известный автопроизводитель (ранее портал «Колёса.ру» сообщал, что это Ford), его партнёром является экспертный центр «Движение без опасности», мероприятия осуществляются при поддержке Госавтоинспекции МВД РФ.

Всем участникам в процессе обучения наглядно продемонстрировали последствия различных нарушений ПДД, научили, как правильно предотвращать аварийные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. В целом программа нацелена на проработку наиболее распространённых ошибок водителей-новичков.

В числе тех ошибок, из-за которых часто происходят аварии, специалисты назвали неумение автомобилистов выбирать скоростной режим, несоблюдение дистанции и потеря внимания. Часть упражнений была направлена на взаимодействие участников дорожного движения между собой, а также на выявление слепых зон автомобиля. Помимо этого начинающим водителям дали возможность убедиться, насколько важно пристегиваться и на заднем, и на переднем сидениях и насколько опасно использовать мобильные устройства за рулём. А на своём опыте осознать все риски, связанные с вождением в нетрезвом виде, им позволили специальные очки.

В прошлом году стало известно о том, что такие «опьяняющие» очки предлагалось использовать ученикам столичных автошкол. По мнению авторов эксперимента, будущим водителям, также как и начинающим весьма полезно было бы оценить в безопасной обстановке, насколько меняется восприятие после употребления алкоголя.