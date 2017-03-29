Настоящие американские мускулы: Dodge Challenger Demon засветился на «живых» фотографиях

Никакой ванили, никаких компромиссов, только серьёзный подход. Именно такие мысли возникают при одном взгляде на "живые" фотографии Dodge Challenger Demon. Нет никаких сомнений в том, что этот автомобиль готов на более-менее ровном дорожном покрытии бросить вызов любому суперкару.

Фотографии этого автомобиля засветились на автомобильном портале Carscoops благодаря читателю Бретту Боргарду, который застал Демона в штате Колорадо. Что можно сказать о внешности автомобиля? На субъективный взгляд автора, новый Challenger Demon выглядит круто. Больше добавить, пожалуй, нечего. Отличить Challenger Demon от 707-сильного Challenger Hellcat можно по новому капоту, широким аркам, слегка обновлённой передней «юбке», ну и конечно же, по «драгстерским» задним шинам.

1 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon 2 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon 3 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon

Новых подробностей относительно характеристик мотора пока нет. Некоторые инсайдеры различных автомобильных изданий утверждают, что мощность двигателя Демона составит около 850 лошадиных сил.

1 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon 2 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon 3 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon

Также известно, что в базовой комплектации автомобиль не будет оснащаться задним «диваном». Вместо этого там будет стоять распорка, хотя вернуть задний ряд всё-таки можно будет, правда, в качестве опции.

Презентация автомобиля состоится 11 апреля в рамках автосалона в Нью-Йорке, а это значит, что в ближайшее время абсолютно все «карты» в руках его создателей будут раскрыты.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Dodge «засветил» динамические характеристики маслкара Challenger Demon.