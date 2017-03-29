Настоящие американские мускулы: Dodge Challenger Demon засветился на «живых» фотографиях

Фотографии этого автомобиля засветились на автомобильном портале Carscoops благодаря читателю Бретту Боргарду, который застал Демона в штате Колорадо. Что можно сказать о внешности автомобиля? На субъективный взгляд автора, новый Challenger Demon выглядит круто. Больше добавить, пожалуй, нечего. Отличить Challenger Demon от 707-сильного Challenger Hellcat можно по новому капоту, широким аркам, слегка обновлённой передней «юбке», ну и конечно же, по «драгстерским» задним шинам.
Новых подробностей относительно характеристик мотора пока нет. Некоторые инсайдеры различных автомобильных изданий утверждают, что мощность двигателя Демона составит около 850 лошадиных сил.
Также известно, что в базовой комплектации автомобиль не будет оснащаться задним «диваном». Вместо этого там будет стоять распорка, хотя вернуть задний ряд всё-таки можно будет, правда, в качестве опции.
Презентация автомобиля состоится 11 апреля в рамках автосалона в Нью-Йорке, а это значит, что в ближайшее время абсолютно все «карты» в руках его создателей будут раскрыты.
Ранее Колёса.ру сообщали, что Dodge «засветил» динамические характеристики маслкара Challenger Demon.
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