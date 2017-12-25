Названы самые «удовлетворительные» автомобили

Чтобы составить рейтинг, журналисты издания Consumer Reports проанализировали данные, полученные из ежегодного опроса, участниками которого стали более полумиллиона автовладельцев. У них спрашивали, если бы появилась возможность совершить покупку автомобиля заново, выбрали бы они тот же автомобиль. Кроме того, они оценили свои машины в шести категориях: насколько приятно управлять автомобилем, его комфортабельность, ценность, дизайн, аудио- и климатическую систему.

1 / 3 Tesla Model S 2 / 3 Porsche 911 Carrera S Coupe 3 / 3 Chevrolet Corvette

На основании полученной информации в издании составили рейтинг наиболее «удовлетворяющих» своих владельцев автомобилей, место во главе которого занял электромобиль Tesla Model S. Его хвалили за внушительный запас хода, высокую производительность, точность управления, мягкость хода и второй багажник в качестве бонуса. Среди недостатков указали: затрудненный доступ, ограниченную видимость и запас хода, особенно в холодную погоду.

1 / 3 Lincoln Continental 2 / 3 Ford F-350 3 / 3 Mazda MX-5

Tesla Model S

Porsche 911

Chevrolet Corvette

Lincoln Continental

Ford F-350

Mazda MX-5 Miata

Toyota Prius

Tesla Model X

Honda Odyssey

Dodge Challenger

На втором месте разместился немецкий спорткар Porsche 911, который привлекает покупателей скоростью, великолепной управляемостью, превосходным саундтреком, а также захватывающей работой «автомата». Кстати, 911-й дружественен к дальним поездкам, благодаря относительно мягкой подвеске и низкой шумности, правда, низкая посадка вызывает определенные неудобства. У автомобиля великолепно выполненный интерьер, но, слегка перегруженный кнопками.

1 / 4 Toyota Prius 2 / 4 Tesla Model X 3 / 4 Honda Odyssey 4 / 4 Dodge Challenger

Chevrolet Corvette получил высокие оценки за динамику, управляемость, качественно проработанные режимы езды, комфортабельные кресла. Правда, отмечается низкая посадка, требующая навыков акробата при посадке, неинформативное переключение передач и высокая шумность шин.

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг наиболее разочаровавших автомобилей.