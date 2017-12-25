Названы самые «удовлетворительные» автомобили

Чтобы составить рейтинг, журналисты издания Consumer Reports проанализировали данные, полученные из ежегодного опроса, участниками которого стали более полумиллиона автовладельцев. У них спрашивали, если бы появилась возможность совершить покупку автомобиля заново, выбрали бы они тот же автомобиль. Кроме того, они оценили свои машины в шести категориях: насколько приятно управлять автомобилем, его комфортабельность, ценность, дизайн, аудио- и климатическую систему.
На основании полученной информации в издании составили рейтинг наиболее «удовлетворяющих» своих владельцев автомобилей, место во главе которого занял электромобиль Tesla Model S. Его хвалили за внушительный запас хода, высокую производительность, точность управления, мягкость хода и второй багажник в качестве бонуса. Среди недостатков указали: затрудненный доступ, ограниченную видимость и запас хода, особенно в холодную погоду.
- Tesla Model S
- Porsche 911
- Chevrolet Corvette
- Lincoln Continental
- Ford F-350
- Mazda MX-5 Miata
- Toyota Prius
- Tesla Model X
- Honda Odyssey
- Dodge Challenger
На втором месте разместился немецкий спорткар Porsche 911, который привлекает покупателей скоростью, великолепной управляемостью, превосходным саундтреком, а также захватывающей работой «автомата». Кстати, 911-й дружественен к дальним поездкам, благодаря относительно мягкой подвеске и низкой шумности, правда, низкая посадка вызывает определенные неудобства. У автомобиля великолепно выполненный интерьер, но, слегка перегруженный кнопками.
Chevrolet Corvette получил высокие оценки за динамику, управляемость, качественно проработанные режимы езды, комфортабельные кресла. Правда, отмечается низкая посадка, требующая навыков акробата при посадке, неинформативное переключение передач и высокая шумность шин.
Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг наиболее разочаровавших автомобилей.
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