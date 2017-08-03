Главы компаний BMW, Volkswagen, Daimler и Opel договорились с властями ФРГ об урегулировании скандала, связанного с сокрытием реальных значений выбросов вредных веществ дизельных автомобилей. Решение было принято в Берлине в рамках экстренной встречи представителей производителей, автомобильной индустрии и администрации страны National Diesel Forum.

Текст соглашения между властями ФРГ и автопроизводителями был опубликован Германской ассоциацией автомобильной индустрии. Согласно условиям договора, компании Volkswagen, Daimler, Opel и BMW должны установить новое программное обеспечение примерно на 5 000 000 дизельных машин. Стоит отметить, что в это число включены 2 500 000 авто VW с уже заменённым в течение последних нескольких месяцев ПО.

Предположительно эта мера поможет улучшить работу системы фильтрации выбросов вредных веществ в атмосферу и снизить их уровень на 25-30%. Сообщается, что все расходы по замене программного обеспечения немецкие автопроизводители покроют из собственного кармана.

В тексте соглашения указано, что помимо этого перечисленные компании обязались активно участвовать в создании инфраструктуры для зарядки электромобилей вдоль трасс в Европе. Также BMW, Daimler и Volkswagen заявили о том, что готовы вступить в фонд по развитию транспортных систем немецких городов, планируемый федеральными властями.

В середине прошлого месяца портал «Колёса.ру» рассказал о самых продаваемых дизельных автомобилях в России. В ТОП-10 в начале 2017 года вошли Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Renault Duster, BMW X5, Audi Q7, Kia Sorento Prime, BMW Х6, Volkswagen Tiguan, Toyota Hilux и Hyundai Santa Fe.