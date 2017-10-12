Пока компания Nissan опубликовала лишь один видеотизер прототипа. Имя концепта и его технические характеристики не раскрываются. Судя по ролику, у концепта отсутствует традиционная решетка радиатора, так что, вероятно, в Токио представят электрокар.
Ранее стало известно о том, что на автосалоне Nissan может показать прототип электрического кроссовера. По неофициальным данным, в серию «паркетник» отправят в 2019 году, его построят на той же платформе, что и Leaf второй генерации. Предполагается, что силовая установка товарному кроссу также достанется от электрохэтча.
Напомним, новый Nissan Leaf дебютировал в начале сентября, он оснащается 150-сильным электродвигателем и литий-ионной батареей ёмкостью 40 кВт*ч. Запас хода составляет 378 километров (по циклу NEDC).
В Токио Nissan привезет еще две новинки – прототип Leaf Nismo и серийный минивэн Serena Nismo. Последняя модель выйдет на японский рынок уже в ноябре 2017-го, а вот встанет ли на конвейер «заряженный» электрический хэтчбек – пока неизвестно.
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